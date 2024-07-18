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الخارجية الأميركية: إذا كان تشريع الكنيست أمس يتعارض مع حل الدولتين فإننا بالتأكيد لسنا مسرورين بشأنه

Lebanon 24
18-07-2024 | 13:30
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