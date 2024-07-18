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الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 إسرائيليين هما جنديان ومدنيان في انفجار عبوة ناسفة قرب حرميش بالضفة الغربية

Lebanon 24
18-07-2024 | 14:28
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