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وزيرة خارجية بلجيكا: تصويت الكنيست ضد الدولة الفلسطينية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتطلعات الشعبين (الجزيرة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 14:41
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