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رئيس دولة الإمارات يؤكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من البرهان دعم الإمارات جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-07-2024 | 16:22
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