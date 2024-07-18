Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت في قطاع غزة وبحاجة للعلاج

Lebanon 24
18-07-2024 | 17:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجزيرة نقلا عن مصدر طبيّ: وفاة 436 مريضا مصابا بالسرطان نتيجة الحصار وعدم توفر العلاج منذ بدء الحرب على قطاع غزة
lebanon 24
19/07/2024 06:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إجلاء 21 مريضا بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر
lebanon 24
19/07/2024 06:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف مريض في غزة بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج القطاع (الشرق)
lebanon 24
19/07/2024 06:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: أكثر من 20 ألف مريض وجريح بحاجة إلى السفر للعلاج خارج القطاع (الشرق)
lebanon 24
19/07/2024 06:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:52 | 2024-07-18
17:51 | 2024-07-18
17:43 | 2024-07-18
17:41 | 2024-07-18
17:37 | 2024-07-18
17:31 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24