30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: 5 قتلى و26 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
19-07-2024
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": 5 قتلى و14 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
"التحكم المروري": 5 قتلى و14 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
19/07/2024 09:19:47
19/07/2024 09:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و18 جريحاً في 10 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و18 جريحاً في 10 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
19/07/2024 09:19:47
19/07/2024 09:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: ٣ قتلى و٧ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: ٣ قتلى و٧ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
19/07/2024 09:19:47
19/07/2024 09:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": 17 جريحا في 13 حادث خلال ال 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
"التحكم المروري": 17 جريحا في 13 حادث خلال ال 24 ساعة الماضية
19/07/2024 09:19:47
19/07/2024 09:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتألق بإطلالة صيفية مع خطيبها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتألق بإطلالة صيفية مع خطيبها (صور)
03:49 | 2024-07-18
18/07/2024 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر وببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستمتع بإجازة صيفية مع زوجها محمد صوفان وابنها في موناكو (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر وببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستمتع بإجازة صيفية مع زوجها محمد صوفان وابنها في موناكو (صور)
03:25 | 2024-07-18
18/07/2024 03:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يوم واحد.. فنان شهير يُعلن تأجيل حفله في لبنان (صورة)
Lebanon 24
قبل يوم واحد.. فنان شهير يُعلن تأجيل حفله في لبنان (صورة)
04:11 | 2024-07-18
18/07/2024 04:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
Lebanon 24
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
15:22 | 2024-07-18
18/07/2024 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
16:09 | 2024-07-18
18/07/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:19 | 2024-07-19
شركة أمن بحري: مقذوفات "تصيب" سفينة ترفع علم سنغافورة قبالة سواحل اليمن
02:16 | 2024-07-19
الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيّرة أطلقت من لبنان
02:11 | 2024-07-19
الجيش الإسرائيلي: المسيّرة التي أصابت تل أبيب لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري
01:08 | 2024-07-19
الحوثيون: نعلن تل أبيب منطقة غير آمنة وسنواصل استهدافها
01:05 | 2024-07-19
الحوثيون يقولون إنهم سيواصلون استهداف إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين
01:05 | 2024-07-19
الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم بالمسيرات على تل أبيب
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
19/07/2024 09:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
19/07/2024 09:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
19/07/2024 09:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24