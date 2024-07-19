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ليبرمان: من لا يمنع الصواريخ على "كريات شمونة" و"إيلات" لا ينبغي له أن يتفاجأ بوصولها إلى "تل أبيب"

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:52
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