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الخطوط الجوية التركية: نواجه تأثيرا على عملياتنا بسبب عطل فني عالمي ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحله

Lebanon 24
19-07-2024 | 03:54
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