32
o
بيروت
34
o
طرابلس
33
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
34
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا مكان آمنا في غزة ويجب وقف القتال فورا وإطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
19-07-2024
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم ويجب أن ينتهي القتال الآن
Lebanon 24
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم ويجب أن ينتهي القتال الآن
19/07/2024 16:48:17
19/07/2024 16:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر لـ"سكاي نيوز": إنطلاق المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف اليوم تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين تحت رعاية الأمم المتحدة
Lebanon 24
مصادر لـ"سكاي نيوز": إنطلاق المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف اليوم تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين تحت رعاية الأمم المتحدة
19/07/2024 16:48:17
19/07/2024 16:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا يزال هناك خطر كبير لحدوث مجاعة في قطاع غزة مع استمرار الصراع وبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا يزال هناك خطر كبير لحدوث مجاعة في قطاع غزة مع استمرار الصراع وبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا
19/07/2024 16:48:17
19/07/2024 16:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين للجزيرة مباشر: من الضروري أخلاقيا على الدول العربية أن تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
Lebanon 24
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين للجزيرة مباشر: من الضروري أخلاقيا على الدول العربية أن تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
19/07/2024 16:48:17
19/07/2024 16:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
16:09 | 2024-07-18
18/07/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
Lebanon 24
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
15:22 | 2024-07-18
18/07/2024 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟
Lebanon 24
بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟
10:47 | 2024-07-18
18/07/2024 10:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. العدو يستهدف مبنى من 3 طوابق وهذه آخر المعلومات (فيديو)
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. العدو يستهدف مبنى من 3 طوابق وهذه آخر المعلومات (فيديو)
14:22 | 2024-07-18
18/07/2024 02:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة سرّ أطلقها نصرالله.. وهذا ما كشفته؟
Lebanon 24
كلمة سرّ أطلقها نصرالله.. وهذا ما كشفته؟
03:00 | 2024-07-19
19/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:37 | 2024-07-19
محكمة العدل الدولية: نرى أن إستمرار إحتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني
09:35 | 2024-07-19
الحملة الانتخابية لبايدن تقول إنه سيبقى "بالتأكيد" في السباق الرئاسي (سكاي نيوز)
09:30 | 2024-07-19
قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات حولا ووادي البياض ومركبا
09:21 | 2024-07-19
متظاهرون يجتاحون سجنا في بنغلادش ويطلقون سراح مئات المعتقلين (سكاي نيوز)
09:13 | 2024-07-19
رئيس محكمة العدل الدولية: لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي
08:06 | 2024-07-19
"يديعوت أحرونوت": انفجار في تل أبيب وشهود عيان يتحدثون عن وقوع إصابات
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
19/07/2024 16:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
19/07/2024 16:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
19/07/2024 16:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24