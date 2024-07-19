"حزب الله": استهدفنا موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة كما استهدفنا مرابض مدفعية العدوّ ‏في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق وحققنا إصابات ‏مباشرة

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