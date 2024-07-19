Advertisement

أخبار عاجلة

"WSJ" عن مسؤولين أميركيين: قائد القيادة الوسطى حذر مؤخرا من أن العمليات العسكرية فشلت في ردع هجمات

Lebanon 24
19-07-2024 | 07:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: حزب الله قد لا يقبل اتفاقاً يقيد خياراته العسكرية دون وقف لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
19/07/2024 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: واشنطن وجهت تحذيرا سريا لإيران الشهر الماضي تعبر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة نووية مريبة
lebanon 24
19/07/2024 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين: وضع العديد من القواعد الأميركية في أوروبا بحالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع
lebanon 24
19/07/2024 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: قد توجد خيارات لإنهاء الصراع على حدود إسرائيل ولبنان دون وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
19/07/2024 16:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:37 | 2024-07-19
09:35 | 2024-07-19
09:30 | 2024-07-19
09:21 | 2024-07-19
09:13 | 2024-07-19
08:06 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24