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أخبار عاجلة
"حزب الله": استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
Lebanon 24
19-07-2024
|
10:22
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"حزب الله": استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
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