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رئيس محكمة العدل الدولية: المحكمة قرّرت اعتبار وجود إسرائيل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية (الجزيرة)

Lebanon 24
19-07-2024 | 11:09
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