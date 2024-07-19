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الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونعتبره قرارا تاريخيا ونطالب بإلزام اسرائيل بتنفيذه (الجزيرة)
Lebanon 24
19-07-2024
|
11:11
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