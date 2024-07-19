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بلينكن: يجب التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطار العمل بشأن صفقة التبادل ووقف النار بغزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-07-2024 | 11:15
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