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بلينكن: أكبر خطأ قمنا به في السنوات الأخيرة هو الانسحاب من الاتفاق النووي (الشرق)

Lebanon 24
19-07-2024 | 11:17
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