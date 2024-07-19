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السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: لن أحضر خطاب نتنياهو بالكونغرس وهو مجرم حرب وما تفعله إسرائيل تحت قيادته فظيع (الجزيرة)

Lebanon 24
19-07-2024 | 12:40
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