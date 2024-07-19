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وزير الخارجية البريطاني: حكومة المحافظين علقت تمويل الأونروا واليوم تقوم حكومة حزب العمال باستعادتها (الجزيرة)

Lebanon 24
19-07-2024 | 12:41
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