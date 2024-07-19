Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس بلدية "سديروت": من المثير للجنون رؤية المطلة تتلقى الضربات والقرى اللبنانية مقابلها خضراء وجميلة

Lebanon 24
19-07-2024 | 12:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام "إسرائيلية": مشادة كلامية بين قائد القيادة الشمالية في "الجيش الإسرائيلي" ورئيس بلدية كريات شمونه حيث خرج الأخير خلال إجتماع مع رؤساء المستوطنات الشمالية من المجلس وهو يصرخ
lebanon 24
20/07/2024 04:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: حوالي 200 منزل دُمِّر في المطلة وعدد قليل من السكان بقوا فيها
lebanon 24
20/07/2024 04:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في "بيت هلل" و"كفار غلعاد" و"المطلة" و"معيان باروخ" و"كريات شمونة" و"تل حاي" و"مسكاف عام" و"كفار بلوم" و"سديه نحميا" و"شوميرا" في الشمال
lebanon 24
20/07/2024 04:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في مستوطنات "بيت هلل" و"كريات شمونة" و"كفر غلعادي" و"كفر يوفال" و"المطلة" و"المنارة" و"مسكاف عام"
lebanon 24
20/07/2024 04:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24