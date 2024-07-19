هيئة التجارة البحرية البريطانية: إصابة سفينة بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن والإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم (الجزيرة)

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