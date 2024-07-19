Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن يعلن أنه سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل في لاوس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-07-2024 | 13:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/07/2024 04:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: يجب التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطار العمل بشأن صفقة التبادل ووقف النار بغزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/07/2024 04:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار دبي يعلن عودة العمل إلى طبيعته بعد خلل تقني عالمي أثر على عمليات التسجيل لبعض شركات الطيران (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/07/2024 04:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يرأس وفد حماس لحوار المصالحة في بكين نهاية الأسبوع ومن سيرأس الوفد هو موسى أبو مرزوق
lebanon 24
20/07/2024 04:19:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24