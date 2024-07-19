Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس" عن شرطة الكونغرس: سيكون هناك وجود متزايد لقوات إنفاذ القانون في مبنى الكونغرس استعدادا لخطاب نتنياهو

Lebanon 24
19-07-2024 | 16:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نحن نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لـ"حماس" وسيكون هناك استمرار لضرب ما تبقى منها (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/07/2024 04:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الديمقراطيون يستعدون لمقاطعة "كبيرة" وتعطيل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس
lebanon 24
20/07/2024 04:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يجري الليلة جلسة نقاش مع وزير الدفاع وفريق التفاوض حول صفقة المختطفين
lebanon 24
20/07/2024 04:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: بايدن التقى نواب الكونغرس من أصول إسبانية وشدد على "أهليته" الترشح
lebanon 24
20/07/2024 04:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24