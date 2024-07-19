Advertisement

أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: تأثير الأزمة العالمية التقنية كان محدوداً في السعودية

Lebanon 24
19-07-2024 | 17:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطيران المدني الإماراتي: الناقلات الوطنية تتابع تأثيرات الخلل التقني العالمي (العربية)
lebanon 24
20/07/2024 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الأسترالية: انقطاع الإنترنت بسبب مشكلة في شركة الأمن السيبراني العالمية
lebanon 24
20/07/2024 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كلودين عون بحثت مع ماريون في سبل التعاون بين "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" وFRANCE EXPERTISE
lebanon 24
20/07/2024 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مصنع الالكترونيات في حرم الجامعة سيتحول إلى مكان للإبداع والإبتكار إضافة إلى عملية الانتاج وسيكون له تأثير إيجابي على الصناعات الوطنية
lebanon 24
20/07/2024 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24