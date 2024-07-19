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بلينكن: ترامب له الحق بتحديد سياسته الخاصة فيما يتعلق بمساعدة أوكرانيا في حال فوزه

Lebanon 24
19-07-2024 | 18:05
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