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وزارة الدفاع التايوانية: رصد 20 طائرة عسكرية صينية تحلق في محيط الجزيرة

Lebanon 24
20-07-2024 | 00:29
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