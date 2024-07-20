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ذي تايمز أوف إسرائيل: غالانت سيؤكد أن اقتراح "اتفاق إعادة الرهائن" هو الأفضل لإعادتهم أحياء

Lebanon 24
20-07-2024 | 02:35
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