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حماس: مواصلة إسرائيل حرب الإبادة وقتلها عشرات الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية معظمهم من الأطفال والنساء هو "رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية"

Lebanon 24
20-07-2024 | 03:54
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