"نيويورك تايمز" عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي: هناك اعتقاد بأن بايدن لن يتنحى عن السباق الرئاسي قبل زيارة نتنياهو لواشنطن وهو لا يرغب في منح الاخير الرضا نظرا لتوتر علاقتهما مؤخرا

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