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المرصد السوري: المدفعية التركية تقصف بشكل عشوائي 6 قرى في ريف حلب الشمالي

Lebanon 24
20-07-2024 | 06:07
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