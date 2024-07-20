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شبكة ABC عن مصادر مطلعة: نائبة بايدن حاولت خلال مكالمة مع كبار المانحين تهدئة مخاوفهم بشأن حظوظ الرئيس في الفوز وحثتهم على استئناف تمويل حملته الانتخابية

Lebanon 24
20-07-2024 | 06:22
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