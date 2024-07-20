Advertisement

أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة الفلسطينية: لولا الانحياز الأعمى للإدارة الأميركية والداعم لإسرائيل بالمال والسلاح لما استطاع الاحتلال مواصلة عدوانه وتماديه على الشرعية الدولية (وفا)

Lebanon 24
20-07-2024 | 07:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره تاريخيا
lebanon 24
20/07/2024 17:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونعتبره قرارا تاريخيا ونطالب بإلزام اسرائيل بتنفيذه (الجزيرة)
lebanon 24
20/07/2024 17:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن موقع "والا" الإسرائيلي: اجتماع سري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة عقد الأسبوع الماضي بشأن معبر رفح
lebanon 24
20/07/2024 17:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: أي جهة تقدم الذرائع لإسرائيل نعتبرها شريكا بالمسؤولية عما يلحق شعبنا
lebanon 24
20/07/2024 17:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:54 | 2024-07-20
09:53 | 2024-07-20
09:31 | 2024-07-20
09:13 | 2024-07-20
09:11 | 2024-07-20
09:08 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24