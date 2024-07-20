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متحدث الرئاسة الفلسطينية: لولا الانحياز الأعمى للإدارة الأميركية والداعم لإسرائيل بالمال والسلاح لما استطاع الاحتلال مواصلة عدوانه وتماديه على الشرعية الدولية (وفا)
Lebanon 24
20-07-2024
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07:00
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