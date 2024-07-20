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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:54
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