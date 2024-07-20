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وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل لن تقبل بالهدوء مقابل الهدوء وأشك في إمكانية إقناع حزب الله بسحب قواته

Lebanon 24
20-07-2024 | 11:01
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