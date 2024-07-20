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وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نريد الحرب لأننا لا نريد أي شيء في لبنان ولكن إذا اندلعت فلن تكون كما في غزة

Lebanon 24
20-07-2024 | 11:08
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