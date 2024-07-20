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القناة 12 الإسرائيلية: تم استدعاء أعضاء الحكومة الإسرائيلية وإخطارهم قبل بدء الهجوم على الحديدة بـ 45 دقيقة ووافق مجلس الوزراء على خطط الهجوم

Lebanon 24
20-07-2024 | 12:29
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