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غالانت: في المرة الأولى التي ألحق فيها الحوثيون الضرر بإسرائيلي قمنا بضربهم وسنقوم بذلك في أي مكان طالما كان الأمر ضروريا

Lebanon 24
20-07-2024 | 12:50
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