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حركة الجهاد الإسلامي: ندين القصف الإسرائيلي على الشعب اليمني مستهدفاً منشآت مدنية ومخلّفاً عدداً من القتلى والجرحى

Lebanon 24
20-07-2024 | 13:23
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