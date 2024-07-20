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القناة 12: تأهب في قطاعات سلاح الجو بأنحاء إسرائيل تحسبا لرد حوثي بعد قصف ميناء الحديدة
Lebanon 24
20-07-2024
|
13:34
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