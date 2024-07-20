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يسرائيل هيوم: وزراء في المجلس المصغر انتقدوا دعوتهم لاجتماع بينما كانت المقاتلات في طريقها لليمن لتنفيذ الهجوم

Lebanon 24
20-07-2024 | 14:11
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