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نتنياهو: الهجوم على الميناء اليمني يذكر أعداءنا بأنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل

Lebanon 24
20-07-2024 | 14:27
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