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وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على تجمع للنازحين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
20-07-2024 | 16:08
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