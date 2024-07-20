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هيئة البث الإسرائيلية: انطلاق الدفاعات الجوية في سماء إيلات من جهة البحر دون تحديد أسباب بعد

Lebanon 24
20-07-2024 | 16:24
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