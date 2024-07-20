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القيادة الوسطى الأميركية: خلال 24 ساعة الماضية دمرنا مسيّرة للحوثيين فوق البحر الأحمر كانت تمثل تهديدا وشيكا

Lebanon 24
20-07-2024 | 16:46
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