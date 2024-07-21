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وكالة "تاس" نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية: الطائرات المقاتلة الروسية منعت قاذفات استراتيجية أميركية من انتهاك الحدود

Lebanon 24
21-07-2024 | 03:53
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