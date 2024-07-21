Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات: تم إغلاق الميناء منذ تشرين الثاني الماضي وخسرنا نحو 13.7 مليون دولار

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معاريف" عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات: توقف العمل كليا لعجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء
lebanon 24
21/07/2024 17:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات: تسريح عدد كبير من العمال بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر
lebanon 24
21/07/2024 17:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: انطلاق الدفاعات الجوية في سماء إيلات من جهة البحر دون تحديد أسباب بعد
lebanon 24
21/07/2024 17:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: دوي انفجارات في سماء مدينة إيلات
lebanon 24
21/07/2024 17:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:16 | 2024-07-21
10:14 | 2024-07-21
10:07 | 2024-07-21
10:06 | 2024-07-21
09:59 | 2024-07-21
09:54 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24