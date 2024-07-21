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نتنياهو: ضرب ميناء الحديدة يأتي ردا على المسيّرة التي قتلت شخصا وأصابت آخرين في تل أبيب

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:11
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