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وزارة الخارجية السعودية: ندعو كافة الأطراف لضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:41
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