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ميقاتي اجتمع مع نظيره العراقي: نُقدر جهود السوداني وخطوات الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان ونُثمن الجهود العراقية الداعمة للتقارب والإستقرار إقليمياً ودولياً

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:48
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