رئيس الوزراء العراقي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة

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