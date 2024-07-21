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رئيس الوزراء العراقي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:53
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