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"معاريف" عن رئيس بلدية كريات شمونة: 14٪ من سكان المدينة أعلنوا أنهم لن يعودوا للعيش فيها والحكومة تتجاهل ما يحصل

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:19
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